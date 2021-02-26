Визит Шарля Мишеля в Украину - это особое проявление поддержки Украины со стороны ЕС, - Точицкий

"Это - четкое свидетельство, что ЕС продолжает оставаться нашим надежным партнером в противодействии агрессии РФ".

Визит президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Украину, который фактически совпадает с седьмой годовщиной оккупации Крыма, имеет важное символическое значение и является проявлением поддержки Украины со стороны Евросоюза .

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

"Визит Президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Украину - это особое проявление поддержки Украины со стороны ЕС ", - сказал Точицкий.

Он также обратил внимание на то, что этот визит фактически совпадает с седьмой годовщиной оккупации Крыма.

"Это очень показательное проявление солидарности ЕС с Украиной и непоколебимости позиции о непризнании попытки аннексии Крымского полуострова. Это также четкое свидетельство, что ЕС продолжает оставаться нашим надежным партнером в противодействии агрессии РФ и в дальнейшем будет поддерживать нас на пути проевропейских преобразований", - отметил Точицкий.