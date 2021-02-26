Визит Шарля Мишеля в Украину - это особое проявление поддержки Украины со стороны ЕС, - Точицкий
"Это - четкое свидетельство, что ЕС продолжает оставаться нашим надежным партнером в противодействии агрессии РФ".
Визит президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Украину, который фактически совпадает с седьмой годовщиной оккупации Крыма, имеет важное символическое значение и является проявлением поддержки Украины со стороны Евросоюза.
Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.
"Визит Президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Украину - это особое проявление поддержки Украины со стороны ЕС", - сказал Точицкий.
Он также обратил внимание на то, что этот визит фактически совпадает с седьмой годовщиной оккупации Крыма.
"Это очень показательное проявление солидарности ЕС с Украиной и непоколебимости позиции о непризнании попытки аннексии Крымского полуострова. Это также четкое свидетельство, что ЕС продолжает оставаться нашим надежным партнером в противодействии агрессии РФ и в дальнейшем будет поддерживать нас на пути проевропейских преобразований", - отметил Точицкий.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что сегодня отношения между Украиной и ЕС находятся на одной из самых высоких точек за всю историю.