"Украинский эксперт" Дудкин, выступавший на роSSийских ток-шоу, арестован на два месяца

Юрию Дудкину, который участвовал в прямых эфирах роSSийских политических ток-шоу в качестве "эксперта из Украины", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

По информации источников LB.ua, соответствующее решение 25 февраля принял Печерский районный суд Киева .

Как сообщалось, 24 февраля Служба безопасности сообщила Дудкину о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Во время следствия установлено, что по заданию кураторов Дудкин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов и отдельные блогеры, финансировавшиеся из РоSSии. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с роSSийского "Первого канала" и агентства "News Front".

Напомним, роSSийские телеканалы в Украине запрещены, однако, на росТВ выходят десятки политических ток-шоу, которые транслируют мнению одних и тех же "экспертов из Украины", курсирующих с одной передачи в другую. Среди них особенно выделяются "известные политологи из Украины", которых мало кто знает на родине. Они якобы транслируют мнение от украинцев. При этом во время прямых эфиров им затыкают рты, смеются над ними и даже бьют.

15 февраля глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук участвовал в ток-шоу на пропагандистском роSSийском канале. Затем в эфир подключили главаря террористической организации ДНР Пушилина, и Кравчук несколько минут поговорил с ним. После эфира Кравчук сказал, что "заявления Пушилина показали, что с Россией практически невозможно договориться об урегулировании ситуации на Донбассе".