СМИ назвали имена трех бойцов 58-й ОМПБр, погибших в результате пожара в блиндаже

Пожар произошел 20 февраля.

СМИ сообщили имена трех военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского, погибших во время пожара в блиндаже 20 февраля.

По данным Цензор.НЕТ, погибли:

Николай Иванович Лебедь , старший солдат, военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й ОМПБр, житель города Кременчуг Полтавской области. Дата прощания будет определена после получения результатов ДНК-экспертизы.

, старший солдат, военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й ОМПБр, житель города Кременчуг Полтавской области. Дата прощания будет определена после получения результатов ДНК-экспертизы. Василий Олегович Килюшик , житель города Вараш Ровенской области, командир боевой машины 2-го взвода 2-й роты 16-го ОМПБ 58-й ОМПБр. Дата прощания будет определена после получения результатов ДНК-экспертизы.

, житель города Вараш Ровенской области, командир боевой машины 2-го взвода 2-й роты 16-го ОМПБ 58-й ОМПБр. Дата прощания будет определена после получения результатов ДНК-экспертизы. Михаил Владимирович Капран (умер от ожогов в Харьковском ожоговом центре 22 февраля), житель города Лебедин Сумской области, солдат, наводчик 16-го ОМПБ 58-й ОМПБр. Его вчера похоронили в Лебедине.

Фото: Цензор.НЕТ Николай Лебедь

Фото: Цензор.НЕТ Василий Килюшик

Фото: Цензор.НЕТ Михаил Капран

О гибели бойцов в 58-й бригаде сообщили вечером 22 февраля. Речь шла о том, что во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, были обнаружены тела двух военнослужащих, которые вероятно находились в блиндаже во время пожара. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где от полученных травм скончался 22 февраля.

По факту гибели военных проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины.