Китай запустил кибероперацию по розыску скрывающихся за границей коррупционеров

Китай запустил кибероперацию по розыску скрывающихся за границей коррупционеров

Китай в среду запустил антикоррупционную операцию по розыску скрывающихся за границей лиц, подозреваемых в совершении должностных преступлений, и возврату похищенных ими средств. Об этом пишет государственное информационное агентство КНР Синьхуа.

Операция под кодовым названием "Небесная сеть-2021" сосредоточится на поимке подозреваемых, бежавших за границу в последние годы, задержании бывших должностных лиц уездного уровня и выше, причастных к получению взяток в крупном размере, а также на делах, вызвавших мощный общественный резонанс.

"Китай будет активно участвовать в разработке международных правил и укреплять международное сотрудничество в борьбе с коррупцией", - сообщили в канцелярии по поимке беглых коррумпированных чиновников при группе по координации борьбы с коррупцией центрального правительства.

В прошлом году в общей сложности 1 421 человек, скрывавшийся за границей от правосудия, в том числе 28 беглецов из "красного циркуляра" Интерпола, были доставлены в Китай. Также в ходе операции по борьбе с коррупцией в казну страны было возвращено около 2,95 млрд юаней (около 456 млн долл. США), незаконно присвоенных указанными лицами.

МинПром по материалам Металлургпром

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