Кабмин решил присоединить Национальную академию госуправления к КНУ им. Шевченко

Академию вывели из сферы управления ГУД.

Кабмин решил присоединить Национальную академию госуправления к КНУ им. Шевченко
Фото: facebook.com/NAPAUA

Кабинет министров на заседании в среду утвердил распоряжение о присоединении Национальной академии государственного управления при Президенте Украины к Киевскому национальному университету имени Шевченко.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, который участвует в заседаниях правительства.

Днепропетровский институт НАГУ присоединяется к НТУ "Днепровская политехника", Одесский - к ГУ "Одесская политехника", Харьковский - к ХНУ им. Каразина, Львовский - к НУ "Львовская политехника".

Напомним, что в 2020 году президент Владимир Зеленский вывел НАГУ из сферы управления Государственного управления делами и передал ее в Министерство образования и науки.

НАГУ была создана в 1995 году для подготовки высших управленческих кадров и, в отличие от большинства украинских вузов, находилась в прямом подчинении ГУД.

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