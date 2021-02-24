Соратника Медведчука прогнали с трибуны Харьковского горсовета

Лесик назвал Революцию Достоинства "вооруженным госпереворотом".

Соратника Медведчука прогнали с трибуны Харьковского горсовета
Фото: Youtube / TriolanLive

Депутата Харьковского городского совета Андрея Лесика (ОПЗЖ) прогнали с трибуны, после того, как он сказал, что в Украине "несколько лет назад произошел вооруженный госпереворот, и никто за это не наказан".

Он выступал на русском и отказался перейти на государственный язык.

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов попросил Лесика "заканчивать все это говорить", а представители фракции "Европейской солидарности" тем временем подошли к трибуне, прогнав оттуда депутата ОПЗЖ.

Произошла небольшая стычка, во время которой Лесику скандировали: "Чемодан - вокзал - РоSSия".

Терехов сказал, что лишает Лесика слова и отправил того на место.

"Вы провоцируете зал. Мы говорили о том, что в Харьковском городском совете не будет никакой политики. Мы договаривались со всеми фракциями, со всеми депутатскими группами. Я очень прошу соблюдать договоренности, поэтому, Лесик, прошу занять свое место", - сказал и.о. мэра.

Напомним, что Лесик - давний соратник Виктора Медведчука. Он возглавлял харьковский центр движения "Украинский выбор", а в 2019 году возглавил местное отделение партии ОПЗЖ.

Он является фигурантом уголовного дела о сепаратизме. Оно расследуется по ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и касается поддержки так называемой "Одесской народной республики".

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