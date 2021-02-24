Под Офисом президента проходит многотысячный митинг в поддержку Стерненка (обновлено)

Фото: Макс Требухов

У здания Офиса президента в Киеве , где проходит масштабная акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко, произошли столкновения митингующих с полицией. Среди людей распылили слезоточивый газ, также несколько раз запускали дымовые шашки.

Митингующие заявили, что не собираются расходиться до утра и ожидают президента Владимира Зеленского. На субботу, 27 февраля, активисты объявили о начале бессрочной акции протеста. Об этом сообщил LB.ua с места происшествия.

По состоянию на 22 часа было известно о задержании 17 человек. В полиции сообщили, что несколько правоохранителей получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь.

Приблизительно в 21:15 волонтеры «Красного креста» сообщили, что из толпы митингующих вынесли 5 человек с травмами. Большинство из них связаны с отравлением слезоточивым газом.

Фото: ОКсана Расулова

Часть людей впереди колонны митингующих пыталась прорваться в Офис президента, но правоохранители их оттесняли.

Всего, по информации организаторов акции, у ОП собралось около 5 тыс. человек.

Протест из-за приговора Приморского суда Одессы активисту Сергею Стерненко собрался около 20 часов. Митинги в разных городах Украины начали объявлять сразу после того, как Стерненко объявили приговор - конфискация половины имущества и семилетнего лишения свободы по делу о похищении человека в 2015 году.

Перед началом митинга правоохранители выборочно осматривали вещи митингующих, после чего пропускали в здание Офиса президента.

Фото: LB.ua

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Анастасия Иванцив

Фото: Анастасия Иванцив

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Анастасия Иванцив

Фото: Анастасия Иванцив

Адвокат Стерненко Маси Найем призвал президента Зеленского отреагировать на судебный приговор активисту.

"Сейчас произошло то, чего мы боялись в последние полгода. Потому что Сергей не на свободе, радуются только пророSSийские силы. Данный приговор не о справедливости. Если Сергея посадят, нас лишат права обороняться навсегда. Будут судить всех, кто защищает Украину. мы не можем доверять решению суда, так же мы не доверяем следствию по делу о самообороне. Мы сейчас должны напомнить президенту Украины, что он должен выйти и сказать свой ответ. Отсутствие ответа - это тоже ответ. Сергей сейчас не в СИЗО и мы не знаем, где он", - сказал Найем во время акции в поддержку Стерненко под Офисом президента.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что самого Стерненко прямо из зала суда доставили в СИЗО . Он считает дело политически мотивированным. Активиста признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности) и нападение с целью завладения чужим имуществом.

Речь идет о деле о похищении Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата. Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось до сих пор.