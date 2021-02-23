Полиция открыла дело из-за столкновений во время суда над Стерненко

После столкновений у здания Приморского районного суда, где объявляли приговор одесскому активисту Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку, открыли уголовное производство по факту массовых беспорядков.

Об этом Суспильному рассказала пресс-секретарь Нацполиции Одесской области Любовь Гордиевская.

Также правоохранители задержали одного из участников акции. Им оказался Игорь Бею. Он уверяет, что правоохранители "силой" доставили его в Портофранковский отдел полиции.

"Я знаю этих полицейских, а они - меня. Решили, что я самый опасный из всех протестующих. Решили меня доставить в райотдел силой. Сковали меня в жгут полицейский", - поделился Бею. Он также подтвердил, что полицейские открыли уголовное производство по факту массовых беспорядков. Однако отметил, что в этом деле он является единственным привлеченным пока свидетелем.

Также на Бею составили два административных протокола: за злостное неповиновение сотрудникам милиции и мелкое хулиганство. Бею подчеркнул, что поводов для этого не было. Впоследствии мужчину отпустили.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы вынес приговор активисту Сергею Стерненко по делу по обвинению в похищении в 2015 году человека - Сергея Щербича. Стерненко лишили свободы на семь лет и три месяца и признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания из-за срока давности), нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичное наказание получил и соратник Стерненко Руслан Демчук.