Названо имя военного, погибшего в результате обстрела на Донбассе

У него осталась жена и трое детей.

Вследствие вражеского обстрела у шахты "Бутовка" на Донбассе 22 февраля погиб житель города Ичня Черниговской области Сергей Петраускас 1977 года рождения.

Об этом в Facebook сообщила черниговская волонтер и журналистка Татьяна Миргородская.

"Наш Сергей ... погиб в перемирие Зеленского, которого в действительности не существует. Защитник Луганского аэропорта, 2 взвод, 6 рота, 2 батальона 1-й танковой. Основатель Союза участников боевых действий АТО Ичнянского района, председатель Союза 2015-2018 г. Старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады с 2018-го, военнослужащий Ичнянского РВК. Мама, жена, трое детей оставила без отца, сына и мужа Москва", - сообщила Татьяна Миргородская со ссылкой на Ичнянского волонтера Олесю Реутову.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 22 февраля, в результате обстрела со стороны роSSийских наемников погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

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