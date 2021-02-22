В Верховной Раде хотят отменить переход на летнее и зимнее время

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №?4201 «Об исчислении времени в Украине», которым отменяется переход на зимнее и летнее время. Инициатор законопроекта — первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба парламента.

Фото: forumdaily.com

Почему возник вопрос отмены перехода

Отмена перевода стрелок мотивирована негативным влиянием на биоритмы человеческого организма и целесообразностью перехода всех украинских земель в единое время.

«Я направил письма в Национальную академию наук и ведущие медицинские университеты Украины. Абсолютно все без исключения выразили поддержку идеи отмены сезонного перевода часов», — заявил автор законопроекта Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что 95% территории Украины находится в пределах одного часового пояса — UTC + 2, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана. В часовом поясе UTC + 1 находится только незначительная часть Закарпатской области, а в UTC + 3 — Луганская и восточные районы Харьковской и Донецкой областей.

Политик также напомнил, что после аннексии Крыма РоSSийская Федерация установила на временно оккупированных территориях московское время. «Наша задача — установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины, без исключения», — заявил Стефанчук.

Какое именно время останется

В законопроекте не уточняется, на каком именно времени остановится Украина — зимнем или летнем. Но именно зимнее время является астрономическим. Летнее время вводится во многих странах с целью экономии электроэнергии.

Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект № «Об исчислении времени в Украине» в октябре 2020 года. Следовательно, в случае принятия законопроекта до 28 марта (последнее воскресенье марта) можно предположить, что Украина останется на зимнем времени.

Напомним

Украина ежегодно переходит на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее — в последнее воскресенье октября согласно постановлению Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменяла перевод часов на зимнее время, но уже через месяц парламент вернулся к постановлению 1996 года.