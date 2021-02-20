В Киеве засияли "лучи достоинства" в честь погибших героев Небесной сотни

"Лучи достоинства" символизируют души погибших - свет, пробивающийся сквозь тьму.

В Киеве в День памяти Героев Небесной сотни рядом с местами расстрела участников революции засияли "лучи достоинства".

Это ежегодная акция, приуроченная памяти погибших за будущее Украины. Фото с мероприятия обнародовало "РБК-Украина".

Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Люди приносили цветы к аллее Героев Небесной сотни, некоторые зажигали лампадки.

День памяти героев Небесной сотни был введен президентом Петром Порошенко в 2015 году. "Лучи достоинства" символизируют души погибших - свет, пробивающийся сквозь тьму. Инсталляция расположена на месте будущего Музея Майдана.

Напомним, что президент пообещал, что в Украине в нынешнем году начнутся проектно-строительные работы по созданию Музея Революции Достоинства. Наконец завершились длительные переговоры о начале создания Музея Революции Достоинства.

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