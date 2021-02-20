Участниками боевых действий на Донбассе стали 400 тысяч украинцев - Резников

Война так или иначе затронула около 10 млн украинцев.

Почти 14 тысяч украинцев уже погибли в войне на Донбассе.

Об этом говорится в выступлении Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова на брифинге для государств-членов ООН .

"Война в той или иной степени прямо затронула около 10 млн украинцев - это жители указанных регионов, а также граждане Украины, которые прошли через мобилизацию в армию, члены их семей и т.д.", - отметил он.

На сегодня участниками боевых действий стали 400 тысяч наших граждан. Около 3,5 млн жителей Донецкой и Луганской областей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации части Донбасса.

"Около 400 тысяч человек прошли принудительную роSSийскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула около 2,5 млн граждан Украины", - добавил Резников.

Напомним, Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека посчитало общее число жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014-го до 10 февраля 2020 года.