Зеленский: в Украине необходимо принять закон о защите прав нацменьшинств

Он также поможет в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.

Зеленский: в Украине необходимо принять закон о защите прав нацменьшинств
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский считает необходимым принятие закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот вопрос сегодня обсуждали на совещании под председательством Зеленского.

Президент отметил, что урегулирование статуса национальных меньшинств поможет защитить их права, способствовать укреплению украинского общества и защите территориальной целостности и суверенитета Украины. Также соответствующая законодательная инициатива сделает нацменьшинства в Украине равноправными.

"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство должны защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - подчеркнул президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также отметил, что этот законопроект поможет Украине на международной арене, в частности - в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.

Напомним, ранее в президентской партии "Слуга народа" назвали закон о нацменшинствах одним из приоритетов Рады.

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