Зеленский: в Украине необходимо принять закон о защите прав нацменьшинств
Он также поможет в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.
Президент Владимир Зеленский считает необходимым принятие закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Этот вопрос сегодня обсуждали на совещании под председательством Зеленского.
Президент отметил, что урегулирование статуса национальных меньшинств поможет защитить их права, способствовать укреплению украинского общества и защите территориальной целостности и суверенитета Украины. Также соответствующая законодательная инициатива сделает нацменьшинства в Украине равноправными.
"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство должны защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", - подчеркнул президент.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также отметил, что этот законопроект поможет Украине на международной арене, в частности - в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.
Напомним, ранее в президентской партии "Слуга народа" назвали закон о нацменшинствах одним из приоритетов Рады.