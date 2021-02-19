Поддержка Украины продолжает иметь огромное значение для Европы и США - Байден

"Для Кремля гораздо легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с НАТО".

Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжает иметь жизненно важное значение для стран Европы и США .

Об этом заявил президент США Джо Байден на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин хочет ослабить НАТО.

"Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, так как для Кремля гораздо легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США ", - сказал Байден.

Напомним, после инаугурации Джо Байдена Зеленский отметил, что будет рад пригласить его в Киев . Украинский президент убежден, что отношения между странами улучшатся.

7 ноября Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США . Он отметил, что Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Зеленский также считает, что Байден как президент США может существенно усилить "нормандский процесс".