Поддержка Украины продолжает иметь огромное значение для Европы и США - Байден

"Для Кремля гораздо легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с НАТО".

Поддержка Украины продолжает иметь огромное значение для Европы и США - Байден
Фото: twitter.com/MunSecConf

Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжает иметь жизненно важное значение для стран Европы и США.

Об этом заявил президент США Джо Байден на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин хочет ослабить НАТО.

"Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, так как для Кремля гораздо легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США", - сказал Байден.

Напомним, после инаугурации Джо Байдена Зеленский отметил, что будет рад пригласить его в Киев. Украинский президент убежден, что отношения между странами улучшатся.

7 ноября Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил, что Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Зеленский также считает, что Байден как президент США может существенно усилить "нормандский процесс".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Байдена "первым президентом США, которому не надо объяснять, что такое Украина".

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