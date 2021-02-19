Корниенко о списках на выборах: неделю вместе с помощниками Ермака вручную модерировал

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал ужасом процесс согласования списков кандидатов на местные выборы. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Было очень много проблем на моменте согласования списков. За что я лично поплатился тяжелым ковидом, которым заболел через 3 дня после окончания этого процесса. Я неделю вместе с помощниками Ермака сидел и вручную модерировал все. И это тихий ужас. Потому что на момент согласования списков все хотели друг друга .. мягко говоря, обойти - люди конкурируют, хотят лучшего для себя результата. Но когда мы списки согласовали, оно побежало", - заявил Корниенко.

"К чести наших и мажоритарщиков, и штабов, дальше они все-таки договорились. Уже совсем войны между кандидатами не было, разве что в Киеве немного, но там большой приз - Киевсовет. В облсовете острой конкуренции не было. Возможно, из-за избирательной системы . Все вели себя достаточно корректно, разделили на секторы, ходили агитировать. В результате, кажется, 47% депутатов у нас зашли из территориальных списков. Это достаточно большой процент", - говорит нардеп.

Он добавил, что конфликт между мажоритарщиками и кураторами на выборах от партии был только там, где было согласование в списках.