Корниенко о списках на выборах: неделю вместе с помощниками Ермака вручную модерировал

Глава партии называет процесс "тихим ужасом".

Корниенко о списках на выборах: неделю вместе с помощниками Ермака вручную модерировал
Фото: Макс Требухов

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал ужасом процесс согласования списков кандидатов на местные выборы. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Было очень много проблем на моменте согласования списков. За что я лично поплатился тяжелым ковидом, которым заболел через 3 дня после окончания этого процесса. Я неделю вместе с помощниками Ермака сидел и вручную модерировал все. И это тихий ужас. Потому что на момент согласования списков все хотели друг друга .. мягко говоря, обойти - люди конкурируют, хотят лучшего для себя результата. Но когда мы списки согласовали, оно побежало", - заявил Корниенко.

"К чести наших и мажоритарщиков, и штабов, дальше они все-таки договорились. Уже совсем войны между кандидатами не было, разве что в Киеве немного, но там большой приз - Киевсовет. В облсовете острой конкуренции не было. Возможно, из-за избирательной системы . Все вели себя достаточно корректно, разделили на секторы, ходили агитировать. В результате, кажется, 47% депутатов у нас зашли из территориальных списков. Это достаточно большой процент", - говорит нардеп.

Он добавил, что конфликт между мажоритарщиками и кураторами на выборах от партии был только там, где было согласование в списках.

"Конфликт (с мажоритарщиками - С.К.) был там, где была несогласованность или не было возможности провести качественную медиацию. В Киеве я ее провел, и всех все более или менее устроило. Из 11 прошедших в Киевсовет людей есть представитель такого депутата, как Митя Гурин. Он поагитировал, и поднялся с 11 места на первое .Если посмотреть на состав облсоветов, там есть люди от мажоритарщиков, от партий, от старой ЗеКоманды. То же самое на уровне ОТГ. Есть прям целые ОТГ, округа с ОТГ, где все депутаты из мажоритарщиков. Поэтому говорить, что все, капец, развалилось, тоже неправда", - резюмировал Корниенко.

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