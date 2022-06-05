Продвижение ВСУ на юге за последнюю неделю: динамика на карте

Динамика не молниеносна, но постепенна.

Продвижение ВСУ на юге за последнюю неделю: динамика на карте
© скриншот видео

Вооруженные силы Украины в течение последней недели провели несколько контратак на южном направлении и освободили ряд населенных пунктов. Карту продвижения ВСУ опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На видео, основаном на основе карт Deepstatemap, видно, как почти каждый день подразделения ВСУ освобождали по кусочку нашей земли. Всего за неделю удалось уволить пять населенных пунктов.

«Не очень быстро, но шаг за шагом – возвращаем родную землю под контроль Украины!», – говорится в комментарии к карте.


Ирина Знась, ZN.ua





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