Бывший глава Минздрава Чехии, уволенный за нарушение карантина, попался во второй раз и потерял новую должность

Чиновник призывал к жесткому карантину, а затем пошел на футбол.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил своего советника, бывшего министра здравоохранения Романа Примулу. Тот в четверг выступил за введение в стране жесткого карантина в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, а через несколько часов пошел на матч Лиги Европы между "Славией" и "Лестером".

Об этом пишет "Радио Прага".

Roman Prymula ve ?tvrtek r?no hrozil t?m, ?e je pot?eba tvrd? lockdown, ve?er se ?el pod?vat na fotbal. https://t.co/mcGeenhR16 — Den?k Sport (@DenikSport) February 18, 2021

Бабиш пояснил, что присутствие Примулы на стадионе в то время, когда обычным фанатам это запрещено, было крайне неуместным.

Интересно, что осенью Примула по схожим причинам потерял должность министра здравоохранения. Он был вынужден сдать портфель после того, как провел рабочую встречу в ресторане, нарушив собственные карантинные ограничения и распоряжения правительства о закрытии ресторанов.

Кроме Примулы, на футболе присутствовали и другие известные деятели, такие как евродепутат Александр Вондра, руководитель чешского телевидения Петр Дворжак, руководитель администрации президента Вратислав Минарж, теннисистка Петра Квитова.