Бывший судья из Черкасс получил 2 года за отмазывание пьяного водителя

ВАКС вынес приговор второму за неделю судье.

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 19 февраля, признал виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы бывшего судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко.

Оглашение приговора транслировалось на официальном Youtube-канале суда.

Суд постановил, что Пономаренко виновен по предъявленному ему обвинению по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

"Суд постановил Пономаренко Владимира Владимировича признать виновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 369-2 УК и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Начало срока отбывания наказания - после вступления приговора в законную силу", - говорится в приговоре.

Дело расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Фото: ssu.gov.ua Задержание судьи Пономаренко

Они установили, что в августе 2018 года судья получил средства от местного жителя для оказания влияния на судей одного из районных судов Черкасской области, чтобы те приняли положительные решения по административным делам в интересах этого лица. Судью уличили вблизи места проживания сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды в размере 30 тысяч гривен.

Деньги давал водитель, попавшийся за рулем в нетрезвом виде.

Пономаренко был назначен судьей Черкасского районного суда президентом Леонидом Кучмой в 2002 году. После того, как пятилетний срок назначения истек, Верховная Рада избрала его судьей бессрочно. В 2010 году парламент перевел его на должность судьи апелляционного суда Черкасской области.

В конце 2019 года Высший совет правосудия уволил Пономаренко по собственному желанию.