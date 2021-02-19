В Офисе президента говорят, что не собирались закрывать "Прямой"

"Свободе слова в Украине ничего не угрожает".

В Офисе президента говорят, что не собирались закрывать "Прямой"
Фото: пресс-служба президента

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля не планировали выносить вопрос введения санкций в отношении телеканала "Прямой".

Об этом она рассказала "Украинской правде".

По словам Мендель, санкции против телеканалов 112.Украина, ZIK, NewsOne введены из-за наличия доказательств их финансирования из государства-агрессора, а также связи их владельца Тараса Козака с террористическими организациями на оккупированных территориях.

Она заверила, что закрытие этих каналов не имело признаков политической борьбы, а решение было принято исключительно для защиты государственных интересов.

"Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны. Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы или ненадежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они ни распространяли".

Напомним, сегодня сопредседатель фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" у экс-нардепа Владимира Макеенко. По словам Порошенко, это решение было принято из-за рисков введения СНБО санкций в отношении Макеенко и дальнейшего отключения телеканала.

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