РоSSия не пускает инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории, - ТКГ

Кравчук предложил предоставить автобус-челнок для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое".

Представитель президента РоSSийской Федерации Борис Грызлов не смог ответить на прямой вопрос главы украинской делегации о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщила украинская делегация ТКГ.

Сегодня, 17 февраля, в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание на уровне глав делегаций. Консультации проходят в рабочем режиме.

"Украинская делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мер: сохранение режима прекращения огня; беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам; освобождение удерживаемых лиц; разблокирование роSSийской стороной работы КПВВ, обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины; допуск миссии МАГАТЭ на оккупированные территории для обеспечения контроля ядерных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что роSSийская сторона несколько раз пыталась увести обсуждение от практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей.

Однако глава украинской делегации Леонид Кравчук напомнил представителям РФ , что РФ является стороной конфликта, оккупирует Крым и Донбасс, а также является участником ТКГ при посредничестве ОБСЕ .

"И любые консультации будут продолжены украинской стороной только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл", - говорится в сообщении.

Кравчук инициативно предложил предоставить, начиная с 24 февраля, автобус-челнок для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ «Золотое», а в случае соответствующего обращения руководства международных гуманитарных организаций - и гуманитарных грузов на территорию оккупированных районов.

Сейчас ТКГ ждет реакции роSSийской стороны.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе еще не исчерпал свой потенциал.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские договоренности выполнить в существующей редакции практически невозможно, однако украинская сторона сделает все для их реализации. Ермак также констатировал, что "через шесть лет заключения Минских соглашений фактически ощутимых результатов нет".