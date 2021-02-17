Полиция усилила охрану в центре Киева из-за массовых мероприятий

Также по отдельным центральным улицам может быть ограничено дорожное движение.

Полиция усилила охрану в центре Киева из-за массовых мероприятий
Фото: Lb.ua

Работники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных мероприятий в центре Киева к годовщине расстрелов на Майдане.

Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Он отметил, что уже поступило несколько сообщений о проведении мероприятий в центральной части города. Потому полицейские усилили меры безопасности в местах их проведения.

"Для обеспечения порядка на всех локациях проведения мероприятий будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей. К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе кинологов, взрывотехников и полицейских диалога. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан. Все запрещенные предметы, обнаруженные у граждан во время проверок, будут сразу изыматься, а их владельцам будет даваться правовая оценка. Учитывая это, прошу граждан с пониманием относиться к действиям правоохранителей, ведь такие превентивные меры направлены исключительно на обеспечение публичной безопасности и правопорядка и чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - отметил Крищенко.

Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

"Одновременно информируем, что в связи с проведением мероприятий по отдельным центральным улицам может быть ограничено дорожное движение. Поэтому просим водителей заранее планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - добавили правоохранители.

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