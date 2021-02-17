Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы милиции Киева

В феврале 2014-го столичную милицию возглавлял Валерий Коряк.

Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы милиции Киева
Валерий Коряк
Фото: Капитал

Киевский апелляционный суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве по делу об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В настоящее время указанное решение суда даст право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что экс-руководитель киевской милиции подозревается в совершении с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группировки, в которую входили бывший Президент и ряд руководителей правоохранительных органов, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

По данным следствия, подозреваемый скрывается в РоSSийской Федерации и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

В 2017 году Генеральная прокуратура РФ ответила отказом на запрос Генеральной прокуратуры Украины о его задержании и аресте в связи с получением им роSSийского гражданства.

Досудебное расследование по этому делу проводят следователи ГБР.

Как известно, в феврале 2014 года столичную милицию возглавлял Валерий Коряк. В 2017 году суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении Коряка по делу о похищении митрополита Драбинко.

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