В Раде зарегистрировали постановление о переименовании Новгородского в Нью-Йорк

В Верховной Раде 16 февраля зарегистрировали постановление о переименования поселка Новгородское (Бахмутский район Донецкой области) в Нью-Йорк.

Проект получил регистрационный номер 5081.

Переименование 12-тысячного поселка, входящего в состав Торецкой общины, инициировали его жители.

Нью-Йорк - его историческое название.

Украинский институт национальной памяти поддержал возвращение названия Нью-Йорк с учетом положения статьи 5 закона "О географических названиях", позволяющего переименование населенных пунктов в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий". Также Институт указал на то, что переименование Нью-Йорка президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 года в Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии.

Переименование Новгородского в Нью-Йорк уже согласовали Новгородский поселковый совет и военно-гражданские администрации Торецка и Донецкой области.

Поселок находится недалеко от линии фронта, здесь расположена станция электричек "Фенольная".

Напомним, что в 2019 году Верховная Рада вернула историческое название Переяславу, переименованному при Советском Союзе в Переяслав-Хмельницкий.