В Ираке в результате ракетной атаки недалеко от аэропорта погиб один человек, еще шестеро ранены

В Ираке недалеко от международного аэропорта Эрбиль (Курдский регион), где расположена военная база США , погиб один человек, еще шесть человек были ранены.

Полковник Уэйн Маротта сообщил, что, согласно предварительной информации, вечером 15 февраля по войскам коалиции в Эрбиле нанесли непрямой огневой удар, пишет CNN.

"Был убит один гражданский человек, еще пятеро ранены, также ранен военнослужащий США ", - отметил он.

Представитель Минобороны добавил, что четверо из пяти раненых гражданских являются американцами. По предварительным данным, убитый не является гражданином США , хотя его национальность пока не разглашается.

Ранее в региональном правительстве Курдистана заявили, что по городу выпустили несколько ракет. Местные власти призвали население оставаться дома, пока они расследуют инцидент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты возмущены нападением.

"Мы выражаем наши соболезнования близким гражданского подрядчика, который погиб в результате нападения, а также ни в чем не повинным иракским людям и их семьям, страдающим от безжалостных актов насилия", - отметил он.

Как пишет Reuters, войска США занимают прилегающую к гражданскому аэропорту территорию. Группа, называющая себя Сарая Аулия аль-Дам, взяла на себя ответственность за атаку и заявила, что она была направлена "против американской оккупации в Ираке". Однако никаких подтверждений этого заявления пока нету.

Прошлый ракетный удар в Эрбиле по американским войскам состоялся осенью 2020 года, когда три ракеты попали в американскую базу, еще три упали рядом. Тогда никто из американских сотрудников не пострадал. Нападение произошло через день после того, как администрация Дональда Трампа сообщила Ираку о закрытии посольства в Багдаде, если поддерживаемые Ираном повстанцы будут продолжать нападать на американских граждан в стране. Обострение отношений между Штатами и поддерживаемыми Ираном силами в Ираке произошло после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.