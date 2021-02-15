Бывшего нардепа будут судить за аферу с недвижимостью

Государственную квартиру на Банковой пытались продать Союзу женщин Украины.

Бывшего нардепа будут судить за аферу с недвижимостью
Фото: СБУ

Национальная полиция завершила досудебное расследование и отправила в суд обвинительный акт в деле об афере с квартирой на Банковой улице.

Как сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры, судить будут трех человек, которые на основании поддельных документов завладели государственным помещением на ул. Банковой в г. Киеве и пытались его продать (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Один из обвиняемых - бывший депутат Верховной Рады.

По версии следствия, частный нотариус и двое адвокатов (один из них - бывший нардеп), используя анкетные данные пожилой женщины, умершей еще в 2002 году, незаконно перерегистрировали право собственности на жилое помещение на ул. Банковой, находящееся на балансе Государственного управления делами и являющееся государственной собственностью.

Затем они пытались продать его общественной организации.

Квартира, которую пытались продать, была в аренде Союза женщин Украины. 1 октября 2019 года бывший депутат в беседе с представителями этой общественной организации сказал, что они должны или освободить квартиру, либо заплатить 130 тыс. долларов. Бывшего нардепа задержали непосредственно на месте совершения преступления при попытке заключить договор купли-продажи квартиры.

Сейчас квартира находится под арестом и фактически передана Государственному управлению делами.

Имен подозреваемых в сообщении нет. В 2019 году сообщалось, что депутат, которого задержали, - это Антон Ружицкий, бывший членом парламента в 2005-2007 годах и представлявший блок Виктора Ющенко "Наша Украина".

Фото: Facebook / Антон Ружицкий

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