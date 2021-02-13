Миссия МВФ безрезультатно завершила работу в Украине

Решение о пересмотре программы stand by еще не принято.

Миссия МВФ безрезультатно завершила работу в Украине
Йоста Люнгман
Фото: espreso.tv

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана.

Он напомнил, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс в проведении мероприятий и реформ, которые являются частью поддержанной соглашением стенд-бай программы действий власти.

По его словам, дискуссии, в частности, фокусировались на усилении управления Национальным банком, улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также мер, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе.

Также речь шла о законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства и о мерах в секторе энергетики.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - сообщил Люнгман.

Напомним, 11 января стало известно, что миссия МВФ по пересмотру программы stand-by возобновила работу в Украине. Она работала также в декабре в онлайн-режиме.

Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

В рамках предыдущей программы stand-by Украина получила только один транш в размере $1,4 млрд.

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