Офис генпрокурора впервые сообщил о подозрении нардепу за "кнопкодавство"

Депутата неоднократно вызывали для вручения подозрения, однако тот не явился.

Офис генерального прокурора сообщил депутату Верховной Рады о подозрении в "кнопкодавстве" во время голосования.

Об этом написала в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова. В пресс-службе Офиса генпрокурора указали, что "кнопкодавство" было зафиксировано 21 февраля 2020 года.

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса", - отметила она.

Фамилию депутата генпрокурор не назвала, однако 21 февраля 2020 года на неперсональном голосовании "поймали" внефракционного Владислава Поляка.

По словам Венедиктовой, нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги.

Кроме того, депутата вызвали в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения ему уведомления о подозрении, однако он не появился и о причинах неявки не сообщил. Письменное уведомление о подозрении было направлено в Аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

"Уголовная ответственность за «кнопкодавство» - важный предохранитель, которым надо активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона. Разоблачение и реальное привлечение к ответственности парламентариев должно способствовать искоренению этого позорного явления и повышению доверия к правоохранительной системе и законодательному органу", - подчеркнула Венедиктова .

Напомним, в январе Офис генпрокурора сообщал, что открыл дело о "кнопкодавстве" при назначении Сеергея Шкарлета министром образования.

Также со второй попытки было открыто производство по "кнопкодавству" нардепа Андрея Иванчука.

21 февраля 2020 года Офис генпрокурора открыл первое уголовное дело за "кнопкодавство" против внефракционного депутата Владислава Поляка. В декабре 2019-го он вышел из группы "За будущее".

16 января 2020 вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента. За "кнопкодавство" нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде. За расследование преступления должно взяться Государственное бюро расследований, но сначала генпрокурор должен зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора, нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины). Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что законопроект о лишении мандата за кнопкодавство нужно доработать.