Антикоррупционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор Труханову по делу "Краяна"

Также суд отменил постановление о закрытии производства.

Антикоррупционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор Труханову по делу "Краяна"
Геннадий Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отмене приговора Малиновского районного суда города Одессы, которым был оправдан мэр города Геннадий Труханов и другие лица по т.н. делу одесского "Краяна". Также суд отменил постановление о закрытии производства в отношении юридического лица.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд учел обнаруженные ошибки, допущенные при принятии решения судом первой инстанции, на которые указывал в апелляционной жалобе прокурор, и постановил удовлетворить апелляционные требования прокурора в полном объеме", - говорится в сообщении САП.

Кроме того, дело направлено на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд. Указанное постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Напомним, Одесский городской голова Труханов и другие лица обвинялись в завладении 92 млн грн бюджетных средств в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене. Дело рассматривалось в Малиновском районном суде города Одесса с октября 2018 года.

4 июля 2019 года Малиновский суд объявил оправдательный приговор Труханову и другим лицам. 31 июля САП подала апелляционную жалобу на этот оправдательный приговор.



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