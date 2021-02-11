Антикоррупционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор Труханову по делу "Краяна"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отмене приговора Малиновского районного суда города Одессы, которым был оправдан мэр города Геннадий Труханов и другие лица по т.н. делу одесского "Краяна". Также суд отменил постановление о закрытии производства в отношении юридического лица.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд учел обнаруженные ошибки, допущенные при принятии решения судом первой инстанции, на которые указывал в апелляционной жалобе прокурор, и постановил удовлетворить апелляционные требования прокурора в полном объеме", - говорится в сообщении САП.

Кроме того, дело направлено на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд. Указанное постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Напомним, Одесский городской голова Труханов и другие лица обвинялись в завладении 92 млн грн бюджетных средств в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене. Дело рассматривалось в Малиновском районном суде города Одесса с октября 2018 года.

4 июля 2019 года Малиновский суд объявил оправдательный приговор Труханову и другим лицам. 31 июля САП подала апелляционную жалобу на этот оправдательный приговор.