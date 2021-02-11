Зеленский побывал на передовой на Донбассе

Президент вручил военным государственные награды и получил от них памятный значок.

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает его пресс-служба.

Зеленский пообщался с военнослужащими и ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения.

Фото: president.gov.ua

"Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с Главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших парней и девчат на передовой", - отметил президент.

Фото: president.gov.ua

Офис президента также сообщил, что военные 503-го отдельного батальона морской пехоты подарили главе государства памятный значок - коин "в знак того, что они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".

Зеленский, в свою очередь, вручил военным государственные награды и ценные подарки.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Напомним, сегодня Зеленский вместе с послами G7 прибыл на Донбасс.