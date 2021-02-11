Заместителя директора "Украэроруха" подозревают в мошенничестве на $100 тысяч, - Офис генпрокурора

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве на $100 тысяч одному из заместителей директора государственного предприятия "Украэрорух".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 задержали и сообщили о подозрении одному из заместителей директора госпредприятия «Украэрорух» по факту покушения на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2019 года один из руководителей госпредприятия, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2 тыс. гектаров на Полтавщине, принадлежащими госпредприятию.

Фото: gp.gov.ua

"За свои "услуги" чиновник, ранее работавший начальником регионального отделения Фонда государственного имущества по Полтавской и Сумской областям, требовал от фермеров $100 тыс. При этом никаких возможностей выполнить обещание он не имел, а свое содействие объяснял бы имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы", - отметили в Офисе генпрокурора.

Задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы - $70 тыс. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Фото: gp.gov.ua

В пресс-службе "Украэроруха" заявили, что не занимаются деятельностью, связанной с земельными участками, однако, в случае подтверждения информации о совершении противозаконных действий любым сотрудником, администрация будет способствовать следствию.

"Информация, распространенная сегодня Киевской местной прокуратурой, не имеет никакого отношения к функционированию "Украэроруха" - национального провайдера аэронавигационного обслуживания. "Украэрорух" не осуществляет деятельности, связанной с получением разрешений на пользование земельными участками, обработкой и высадкой сельскохозяйственных культур, фермерскими хозяйствами. В случае подтверждения информации о совершении противозаконных действий любым сотрудником предприятия, администрация будет способствовать следствию в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении на сайте госпредприятия.

Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности директора "Украэроруха" Андрея Ярмака вместо Александра Доценко.