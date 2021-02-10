Украина предлагает НАТО воздушное пространство возле Крыма для воздушных операций, - Криклий

"Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией".

Украина предлагает НАТО воздушное пространство возле Крыма для воздушных операций, - Криклий

Украина надеется на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией и предлагает использовать для воздушных операций воздушное пространство в Симферопольском районе.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита правительственной делегации в Брюссель.

"Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в Программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО. Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и др. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией", - отметил Криклий.

Стороны обсудили участие Мининфраструктуры в процессе подготовки проведения совместных учений Украина-НАТО в Черном море "Coherent Resilience 2021", а также возможное сотрудничество в области кибернетики.

Напомним, Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины постоянно фиксирует новые роSSийские военные объекты, появляющиеся в оккупированном Крыму с начала аннексии.

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