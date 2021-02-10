Саакашвили поссорился с послом Украины в Грузии

МИД пришлось вмешаться и попросить политика выбирать слова.

Саакашвили поссорился с послом Украины в Грузии
Фото: interpressnews.ge

Министерство иностранных дел вынуждено было публично вступиться за посла Украины в Грузии Игоря Долгова, которого Михаил Саакашвили накануне назвал "взяточником и коррупционером".

Конфликт между дипломатами и Саакашвили начался после того, как он призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению властям и несоблюдению ограничений в стране, связанных с коронавирусом.

Саакашвили не имеет грузинского гражданства, но имеет паспорт Украины. Поэтому заявления политика пришлось комментировать послу Украины.

По словам Долгова, Саакашвили как конкретное лицо имеет право на высказывания, однако "призывы, связанные с неповиновением и проведением противозаконных манифестаций" в Грузии, не помогают двусторонним отношениям и не помогают грузинскому народу.

"Соответственно, надеюсь, что одно конкретное мнение одного конкретного лица, гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии, не повредит нашей дружбе и желанию наших народов еще больше сблизиться. Нам нужна сильная и единая Грузия в качестве стратегического партнера. Это наш общий интерес и стремление быть сильными и надежными друг для друга", - отметил украинский дипломат, комментарий которого привел грузинский МИД.

Саакашвили в ответ разразился гневным постом в фейсбуке.

"Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. По моему глубокому убеждению, этот посол - взяточник и коррупционер, который не имеет ничего общего с защитой украинских интересов", - написал политик на своей странице.

В среду утром Саакашвили получил ответ от представителя МИД Олега Николенко, который, по сути, подтвердил позицию посла.

"МИД Украины в очередной раз предостерегает граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии. Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене", - говорится в заявлении.

Николенко отметил, что обвинения в адрес посла Долгова "не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя", и министерство не станет отвлекаться на них.

Напомним, что Саакашвили с мая 2020 года является главой исполкома Нацсовета реформ.

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