Рада приняла за основу проект о восстановлении конкурсов на государственную службу

Конкурсы не проводят с апреля, и за это время вне конкурсной процедуры назначили более 22 тысяч сотрудников.

Рада приняла за основу проект о восстановлении конкурсов на государственную службу
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада в первом чтении одобрила возобновление конкурсов на государственную службу. Они были отменены на период карантина. За это время более 22 тысяч человек были назначены без конкурсов. Это более 10% от общего числа госслужащих.

Законопроект предлагает в течение 4 месяцев объявить конкурсы на должности категории А, девяти месяцев - Б и В, сообщил во время представления сопредседатель фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам госвласти Александр Корниенко.

Законопроект предусматривает:

- восстановление конкурсной процедуры на должности государственной службы и объявление конкурсов на должности, на которые были проведены доборы;

- невозможность увольнения государственных служащих категории "А" по политически мотивированным решениям;

- исключение необходимости повторного прохождения государственными служащими, которые выигрывают конкурс, специальной проверки в случае их дальнейшего назначения (без разрыва деятельности) на эту же или другую должность государственной службы, а также на должность в органах местного самоуправления.

В декабре 2020 года парламент "провалил" голосование за другой законопроект, который восстанавливал конкурсы на государственную службу. В июле этот закон парламенту на доработку вернул президент. Запрет на проведение конкурсов был введен с апреля.

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