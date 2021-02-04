Экс-заместитель директора МВФ Липтон станет советником министра финансов США, - Reuters

В 2017 году Липтон посещал Киев и встречался с представителями украинской власти.

Бывший заместитель директора-распорядителя МВФ и экс-специальный помощник Барака Обамы Дэвид Липтон вернется на государственную службу в качестве советника американского министра финансов Джанет Йеллен.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть информированных источников. Липтон в новой должности сосредоточится на роли Штатов в Group of 7 (G7) и G20. Его назначение связано с тем, что ведущие мировые экономики изо всех сил пытаются справиться с пандемией и обеспечить продолжение курса глобального восстановления.

Белый дом пока отказывается от комментариев по назначению, сам Липтон на запрос журналистов также не ответил.

Но источники утверждают, что привлечение Липтона к международным делам позволит Министру Йеллен сосредоточиться на экономике США и работать над обеспечением выполнения плана спасения экономики президента Джо Байдена. Он предусматривает выплаты американцам в размере 1,4 тыс. долларов, а общие затраты на него составляют 1,9 трлн долларов. Против этого плана выступают республиканцы Конгресса.

"Присутствие Липтона в министерстве финансов Йеллен является большим стимулом для международных усилий ведомства. Он вызывает доверие и сигнализирует о том, что администрация Байдена готова начать немедленные действия, чтобы отреагировать на экономические аспекты мирового кризиса", - отметил старший научный сотрудник Центра глобального развития, экс-сотрудник Минфина Скотт Моррис.

Липтон с 1993 по 1998 год работал заместителем министра финансов по международным вопросам во времена президентства Билла Клинтона. Ожидается, что его назначение поможет в стремлении Вашингтона восстановить связи с союзниками и международными организациями. Липтон часто критически высказывался о торговой и тарифной политике экс-президента Дональда Трампа.

В должности заместителя директора-распорядителя МВФ Липтон работал девять лет (2011-2020) - больше всех, кто был на этой должности. Сделал весомый вклад в разработку мер реагирования на азиатский кризис, возникший в конце 90-х годов. После отставки Кристин Лагард временно исполнял обязанности директора-распорядителя МВФ .

В 2017 году Липтон посещал Киев , где встречался с действующим в то время президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также Липтон неоднократно давал советы украинской власти, как ускорить экономический рост.

В 2019 году он подчеркнул, что уверен в возможности Украины обеспечить с помощью ряда реформ ускоренный экономический рост. Однако, если останется коррупция, если не произойдет реформа государственного сектора экономики, то и роста не произойдет.