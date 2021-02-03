Большинство украинцев поддерживают отставку Кабмина и роспуск Рады, - опрос

За досрочные президентские выборы высказались менее половины опрошенных.

Большинство украинцев поддерживают отставку Кабмина и роспуск Рады, - опрос
Фото: facebook/Слуга Народу

Социологи Киевского международного института социологии исследовали отношение украинцев к отставке правительства, досрочным парламентским и президентским выборам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

55,4% опрошенных скорее или полностью поддерживают идею отставки действующего правительства и формирование нового Кабинета Министров. Не поддерживают - 29,2%, а 15,4% затруднились ответить на вопрос.

60,7% респондентов скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Не поддерживают - 27,7%, а 11,5% затруднились ответить на вопрос.

47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента Владимира Зеленского и проведение внеочередных выборов. Не поддерживают - 41,1%, а 11,4% затруднились ответить на вопрос.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что оснований для роспуска украинского парламента нет. По его словам, сейчас отсутствуют конституционные основания для досрочных выборов Рады.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль в рейтинге доверия украинцев не преодолел отметки в 20%.

Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но его поддержка снизилась.

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