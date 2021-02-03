Зеленский ввел санкции в отношении нардепа Козака и телеканалов Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет.

Соответствующее решение введено в действие указом президента №43/2021. Текст документа обнародован на сайте главы государства.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

Под санкции попали, среди прочего, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Санкции в отношении всех телеканалов предусматривают:

блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности; запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины; прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм/предоставлению телекоммуникационных услуг и использованию телекоммуникационных сетей общего пользования; полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещения валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства ; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами; другие санкции, соответствующие принципам их применения.

Сообщается, что контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ № 43/2021р. вступает в силу со дня его опубликования.