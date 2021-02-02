В Раде собирают подписи за отставку Уруского

Это делают для того, чтобы "не рисковать имиджем Государственного космического агентства".

Глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил о начале сбора в Верховной Раде подписей за отставку вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом он заявил во время брифинга, передает ZN.UA.

"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности с должности вице-премьера - министра по вопросам стратегической промышленности", - заявил Наталуха.

Он пояснил, что сбор подписей об отставке Уруского начали для того, чтобы не рисковать имиджем Государственного космического агентства и достижениями, которые в сфере спутниковых технологий уже сделали и профильный комитет, и госагентство. А также чтобы не сорвать запуск украинского спутника 26 декабря 2021 года.

Наталуха сообщил о том, что вокруг Государственного завода "Арсенал" сложилась ситуация, в которой усматриваются коррупционные признаки, а также попытки руководства Минстратегпрома защитить своих друзей на соответствующих должностях.

Народный депутат напомнил, что директором "Арсеналом" уже 17 лет является Игорь Волощук. Он, по словам Наталухи, фигурирует как минимум в пяти уголовных производствах.

В результате инвентаризации госпредприятия и расследования нарушений с госимуществом, которые проводило Государственное космическое агентство, оказалось, что Волощук допустил отчуждение более 42 тысяч квадратных метров ГП "Арсенал", а также более 60 тысяч квадратных метров земельных участков в целом. Кроме того, в результате его деятельности за 17 лет численность работников "Арсенала" сократилась с 2,5 тыс. человек до 206 человек. Объем произведенной продукции уменьшился с 16,5 млн долларов до 200 тысяч долларов.

"Материалы по господину Волощуку и ГП "Арсенал" были переданы в Генпрокуратуру, в Национальное антикоррупционное бюро, а руководство Государственного космического агентства начало процесс отстранения Волощука от занимаемой должности", - отметил глава профильного комитета.

Однако, как добавил Наталуха, 24 декабря судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк вместо отстранения Волощука вынес постановление о запрете совершать действия по его увольнению. Со своей стороны мэр Киева Виталий Кличко, с которым нужно согласовывать увольнение директора "Арсенала", также этого не сделал. Поэтому Государственное космическое агентство направило Кабмину просьбу о согласовании увольнения Волощука.

"Минстратгепром как профильное министерство через две недели после рассмотрения этой просьбы вернул его к руководству Государственного космического агентства, но без дачи согласия, а с началом нового конкурса на замену руководителя Государственного космического агентства. То есть человек, который фактически нашел всю эту коррупцию, разоблачил, зафиксировал, передал в Генпрокуратуру и НАБУ, на сегодняшний день находится в процессе замын, так как, очевидно, за 17 лет можно было подружиться с господином Волощуком нынешнему руководству Министерства стратегической промышленности", - добавил Наталуха.

Напомним, Украина планирует ускорить реализацию проекта вывода на околоземную орбиту собственного спутника.