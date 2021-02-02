Минздрав анонсировал новые контракты на закупку вакцины на этой неделе

Первый договор с Sinovac подписали еще в конце декабря.

Минздрав анонсировал новые контракты на закупку вакцины на этой неделе
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения анонсировало, что на этой неделе будут подписаны новые контракты на закупку вакцины против коронавирусной болезни.

Об этом сказал на ежедневном брифинге во вторник министр Максим Степанов.

"У нас есть заключенный контракт с одним из производителей на 1 млн 913 тыс. доз. Кроме того, я думаю, что на этой неделе мы уже технически заключим другие контракты, которые полностью обеспечат Украину в течение 2021 года", - сказал Степанов.

Он добавил, что вакцинация продолжится и в 2022 году.

Напомним, что первую партию вакцины от коронавируса Украина получит в середине февраля. Это будет 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech для 58,5 тыс. человек в рамках инициативы COVAX.

Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. Эта вакцина также будет получена в рамках COVAX.

Украина также законтрактовала 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac с условием поставки через 30 дней после регистрации в стране-производителе или других странах с жесткой регуляторной политикой. Украина ожидает первую партию на 700 тыс. доз этой вакцины в конце февраля.

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