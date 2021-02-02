Украина обсуждает с МВФ создание специализированного финансового суда, - глава НБУ

Этот суд может быть создан с целью рассматривать споры о банковских займах, чтобы справиться с ростом числа неоплаченных кредитов.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что Украина начала переговоры с миссией Международного валютного фонда о возможности создания специализированного финансового суда.

Об этом он рассказал Reuters.

По его словам, целью такого суда могло бы быть рассмотрение споров о банковских займах, чтобы справиться с ростом числа неоплаченных кредитов. Также суд должен защищать заимодавцев, которые на практике не имеют другой возможности вернуть свои средства ввиду нынешней юридической системы, пораженной коррупцией, и сократить процент неоплаченных кредитов до 24% к 2023 году с нынешних 42%.

"А это, в свою очередь, должно привлечь в Украину иностранных частных инвесторов", - считает глава НБУ.

"Объем кредитов в банковской системе составляет более 1 триллиона гривен, или около 40 млрд долларов. Это большая сумма, которую следует защищать", - отметил Шевченко.

По его словам, сейчас обсуждается возможность создать в Украине или отдельный специализированный суд, или специализированную палату уже существующего суда.

Напомним, 11 января стало известно, что миссия МВФ по пересмотру программы stand-by возобновила работу в Украине. Она работала также в декабре в онлайн-режиме. От миссии зависит, получит ли Украина от Фонда новый транш.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко оценивает шансы на получение второго транша как высокие. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на получение Украиной транша МВФ в феврале-марте 2021 года.

Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов. В рамках предыдущей программы stand-by Украина получила только один транш в размере $ 1,4 млрд.