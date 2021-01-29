МВФ продлил работу миссии в Украине на 7-10 дней, - Марченко

Новых обязательств для продолжения финансирования пока нет.

Миссия Международного валютного фонда продлила работу по пересмотру программы финансирования Украины на 7-10 дней.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы сейчас на активной стадии переговоров. У нас продолжена миссия на 7-10 дней. Есть надежда что за это время мы финализируем меморандум, и четко поймем, какие на себя возьмем обязательства", - сказал Марченко.

Он также добавил, что пока новых обязательств от МВФ для продолжения финансирования нет.

Напомним, 11 января стало известно, что миссия МВФ по пересмотру программы stand-by возобновила работу в Украине. Она работала также в декабре в онлайн-режиме. От миссии зависит, получит ли Украина от Фонда новый транш.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко оценивает шансы на получение второго транша как высокие. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на получение Украиной транша МВФ в феврале-марте 2021 года.

Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов. В рамках предыдущей программы stand-by Украина получила только один транш в размере $1,4 млрд.