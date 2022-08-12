Марченко терміново попередив мешканців Одещини про неприємне: "Офіційно заявляю…"

Максим Марченко

Голова Одеської ОВА Максим Марченко звернувся до мешканців Одещини з важливим повідомленням.

Як пише Politeka.net, стосується воно грошей, які виманюють у мешканців Одещини цинічним і брехливим методом.

гроші, гривня

Так, за словами Марченка, в особисті повідомлення багатьох керівників підприємств, приватним особам та на електронну адресу компаній і організацій, в чергове, надходить фейковий лист-звернення. Документ ніби-то від Одеської обласної військової адміністрації з його підписом, з проханням взяти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України.

«Офіційно заявляю, що цей документ - фейк! Ні я, ні Одеська ОВА не беруть участі в жодних програмах зі збору коштів і не надсилають подібних листів», - запевнив Марченко.

Також голова Одеської ОВА показав, як виглядає цей лист-фейк.

За попередніми даними, причиною трагедії стало необережне поводження зі зброєю колеги загиблої.


Катерина Петренко, politeka.net





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