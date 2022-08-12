Марченко терміново попередив мешканців Одещини про неприємне: "Офіційно заявляю…"
Голова Одеської ОВА Максим Марченко звернувся до мешканців Одещини з важливим повідомленням.
Як пише Politeka.net, стосується воно грошей, які виманюють у мешканців Одещини цинічним і брехливим методом.
Так,
«Офіційно заявляю, що цей документ - фейк! Ні я, ні Одеська ОВА не беруть участі в жодних програмах зі збору коштів і не надсилають подібних листів», - запевнив Марченко.
Також голова Одеської ОВА показав, як виглядає цей лист-фейк.
За попередніми даними, причиною трагедії стало необережне поводження зі зброєю колеги загиблої.