Суд арештував ще три земельні ділянки Оксани Марченко на Львівщині

Правоохоронці продовжують арештовувати активи родини Медведчуків. Сколівський районний суд Львівської області задовольнив ініційований Службою безпеки України позов і наклав арешт ще на три земельні ділянки, що перебували в незаконній власності Оксани Марченко, дружини підозрюваного в державній зраді народного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram .

Як зазначається, загальна вартість згаданих наділів на Львівщині сягає більше двох мільйонів гривень. Слідчі встановили, що вони незаконно перейшли у власність Оксани Марченко кілька років тому.

За попередніми даними СБУ , у 2009 році райдержадміністрація ухвалила протиправне рішення про безоплатну передачу земельної ділянки в туристично привабливій частині Стрийщини від держави у власність приватної компанії, не зробивши жодних змін у «Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності».

Щоб заволодіти майном «на законних підставах», пізніше підприємці вказали в офіційних документах завідомо недостовірну інформацію. Наділ вони розділили на три окремі ділянки, оформивши їх у власність підприємства. Згодом там почали будувати туристичну інфраструктуру.

Слідство встановило, що кінцевим бенефіціаром компанії, яка отримала ці землі у свою власність, є Марченко, внесена в санкційні списки Ради національної безпеки і оборони України.