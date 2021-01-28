Полиция перешла на усиленный режим из-за запланированных в центре Киева акции протеста

Сегодня запланированы акции возле Верховной Рады, Офиса президента, посольства США, Конституционного суда и на Майдане Незалежности.

Полиция перешла на усиленный режим из-за запланированных в центре Киева акции протеста
Фото: Макс Требухов

Полицейские перешли на усиленный режим из-за запланированных в центре Киева протестных акций.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в столице, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что сегодня в центральной части Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады, Офиса президента, посольства США, Конституционного суда и на Майдане Незалежности.

Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к властным учреждениям. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы, предупреждают в полиции.

Вместе с этим, полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства, карантина и не нарушать общественный порядок.

Напомним, в Украине с начала года продолжаются акции протеста из-за повышения цен на газ. Люди перекрывают автотрассы. А в Житомире участники акции против повышения тарифов ворвались в облсовет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль просил АМКУ и СБУ разобраться с причинами "газовых" протестов. По его мнению, протесты происходят не только из-за повышения цены на газ и тарифов на его распределение, но и "с целью политических манипуляций".

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