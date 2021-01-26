Президент Таджикистана заявил о победе над ковидом в стране

"С начала января заболевание COVID-19 практически сошло на нет".

Президент Таджикистана заявил о победе над ковидом в стране
Фото: president.tj

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил, что в стране на сегодня нет коронавируса.

Об этом он сказал в послании к парламенту во вторник, 26 января.

"С начала января в нашей стране инфекционное заболевание COVID-19 практически сошло на нет, то есть Таджикистан сегодня живет в обстановке без COVID-19. Но это отнюдь не означает, что мы должны беззаботно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, а наоборот должны, как и раньше, быть бдительными, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены и беречь друг друга", - сказал Рахмон.

Как сообщает Таджикистанское отделение "Радио Свобода", министерство здравоохранения этой страны с начала года сообщило о единичных случаях заболевания 2, 5 и 10 января. За последние пятнадцать дней медики не обнаружили ни одного нового больного.

Однако эксперты скептически относятся к официальной статистике, заявляя, что масштабы заражения и смертности от коронавируса в Таджикистане в разы выше, чем утверждает местный Минздрав.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в Таджикистане заболели 13 714 человек, умер 91.

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