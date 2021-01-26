Меркель и Байден договорились усилить сотрудничество

Лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, РоSSии, Китае, Афганистане и Иране.

Меркель и Байден договорились усилить сотрудничество
Фото: wikimedia.org

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого договорились о сотрудничестве в преодолении пандемии COVID-19 и в других сферах.

В понедельник, 25 января, лидеры стран провели телефонный разговор - первый с тех пор, как Байден вступил в должность главы государства, передает DW.

Сообщается, что во время разговора Меркель поздравила Байдена с инаугурацией и заверила американского президента в готовности Германии "взять на себя ответственность" в решении совместно с партнерами мировых проблем, в частности пандемии COVID-19. Канцлер также приветствовала возвращение США в Парижское климатическое соглашение и ВОЗ.

В свою очередь, в Белом доме сообщили, что Байден в разговоре заявил о стремлении "углубить" отношения между США и Германией, а также вдохнуть новую жизнь в трансатлантические связи.

По сообщениям обеих сторон, президент США и канцлер ФРГ обсудили ситуацию в Украине, РоSSии, Китае, Афганистане и Иране.

Ангела Меркель пригласила Джо Байдена посетить Германию, когда это станет возможным после преодоления пандемии COVID-19.

Как сообщали, первый разговор как президент Байден провел с Трюдо.

Напомним, Байден в первый день своего президентства подписал 17 документов, преимущественно направленных на отмену распоряжений его предшественника Дональда Трампа.

В частности, он вернул Штаты в Парижское климатическое соглашение, из которого они вышли в ноябре 2020 года. Администрация направит соответствующее письмо в ООН, после чего США вновь станут членом через 30 дней.

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