Меркель и Байден договорились усилить сотрудничество

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого договорились о сотрудничестве в преодолении пандемии COVID-19 и в других сферах.

В понедельник, 25 января, лидеры стран провели телефонный разговор - первый с тех пор, как Байден вступил в должность главы государства, передает DW.

Сообщается, что во время разговора Меркель поздравила Байдена с инаугурацией и заверила американского президента в готовности Германии "взять на себя ответственность" в решении совместно с партнерами мировых проблем, в частности пандемии COVID-19. Канцлер также приветствовала возвращение США в Парижское климатическое соглашение и ВОЗ.

В свою очередь, в Белом доме сообщили, что Байден в разговоре заявил о стремлении "углубить" отношения между США и Германией, а также вдохнуть новую жизнь в трансатлантические связи.

По сообщениям обеих сторон, президент США и канцлер ФРГ обсудили ситуацию в Украине, РоSSии, Китае, Афганистане и Иране.

Ангела Меркель пригласила Джо Байдена посетить Германию, когда это станет возможным после преодоления пандемии COVID-19.

Как сообщали, первый разговор как президент Байден провел с Трюдо.

Напомним, Байден в первый день своего президентства подписал 17 документов, преимущественно направленных на отмену распоряжений его предшественника Дональда Трампа.