Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине

Послы стран "Группы семи" (G7) представили перечень приоритетных мероприятий по восстановлению доверия к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.

В обнародованном документе отмечается, что в конце прошлого года "украинские партнеры попросили совета послов G7 относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда Украины в октябре и до этого".

"Мы с радостью предоставили эти советы партнерам, а сейчас делимся ими с широкой общественностью. Группа G7 давно поддерживает реформы в этих сферах практически, материально и политически и остается приверженной дальнейшей поддержке в их реализации", - говорится в твиттере группы.

По мнению дипломатов, среди прочего, необходимо срочно восстановить правовые нормы по борьбе с коррупцией и гарантировать, чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы назначались прозрачно.

"Подчеркиваем, что наряду с необходимостью срочного внедрения действий по устранению ущерба, причиненного Конституционным судом антикоррупционным учреждениям Украины, не менее важным является обеспечение процесса выхода этих учреждений из кризиса с предоставлением им возможности эффективно выполнять свою миссию. Поэтому положения, направленные на восстановление ответственности за ошибочное декларированиея или умышленное непредоставление декларации об имуществе, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря, не имеют достаточно сдерживающего эффекта и, следовательно, не являются эффективным инструментом предотвращения коррупции", - отмечают послы G7.

Они советуют "временно и минимально" увеличить кворум для принятия решений КСУ, отложить процедуры отбора судей до внедрения новых правил отбора, обеспечить существенную роль представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов на должность судей КСУ, усилить дисциплинарную ответственность и этические требования к судьям и обязать их оставаться беспристрастными при рассмотрении дел и тому подобное.

Дипломаты рекомендовали срочно провести также реформу Высшего совета правосудия и перезагрузить Высшую квалификационную комиссию судей.

В конце прошлого года послы страны G7 имели встречу с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой просили обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ.