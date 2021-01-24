Украинский станет обязательным языком ВНО с 2025 года

Сейчас язык во время сдачи экзамена для поступления в заведения высшего образования можно выбирать.

С 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Чиновник напомнил, что сейчас язык во время сдачи экзамена для поступления в заведения высшего образования можно выбирать. Сейчас ВНО, по его словам, страдает от различных атак.

"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде бы объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для сдачи - один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы", - сказал Креминь.

По словам омбудсмена, украинский должен быть обязательным для ВНО.

"И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", - сказал Тарас Кремень.

Напомним, что с 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ей, обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись на украинском.

Согласно ст. 30 все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. Это должны делать, в частности, в супермаркетах и в интернет-магазинах, в кафе, банках, на АЗС, в аптеках, библиотеках. Информация на государственном языке может дублироваться на других языках.

Персональное обслуживание на другом языке может происходить по просьбе клиентов.