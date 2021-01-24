"Преступление путинского режима не имеет срока давности" - Порошенко почтил жертв обстрелов Мариуполя
24 января 2015 года пророSSийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона "Восточный".
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в шестую годовщину теракта в Мариуполе почтил память невинных жертв роSSийской агрессии.
Об этом сообщили в пресс-службе партии "ЕС".
Именно в этот день, 24 января 2015 года, пророSSийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона «Восточный», школы, детские сады. Погибло 29 человек, в том числе дети, 92 получили ранения.
"Это - очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и он не имеет срока давности. А убийцам не избежать ответственности", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, что обстрел жилых кварталов Мариуполя 24 января вела роSSийская артиллерийская батарея под командованием офицера вооруженных сил РоSSии.