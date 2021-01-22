Видеоконференцию советников лидеров "нормандской четверки" перенесли из-за трагедии в Харькове

Конференция советников лидеров стран "нормандского формата", запланированную на сегодня в видеоформате, перенесли на 27 января.

Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса президента Дарья Заривная, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, причиной переноса стала трагедия в Харькове, где погибли 15 человек.

"Встреча перенесена предварительно на 27 января", - отметила Заривная.

В Офисе президента сообщили, что сегодня Владимир Зеленский и руководство находятся в Харькове, где вчера погибли 15 человек в результате пожара. Источники в ОП отметили, что "международные партнеры отнеслись к просьбе украинской стороны с пониманием".

Напомним, накануне, 21 января, в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Во время заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил координатору политической подгруппы Пьеру Морелю выработать и представить единый документ, в который войдут "лучшие предложения сторон". По словам Кравчука, выработка единого документа, который должны принять лидеры "нормандского формата", является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ.