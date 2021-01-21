Гражданину Армении дали 8 лет за нападение на сотрудника Администрации Президента, умершего после этого
Свою вину обвиняемый признал частично.
Шевченковский районный суд Киева 21 января вынес приговор гражданину Армении за разбойное нападение на сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого в марте 2019 года, который умер после этого.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Обвиняемый вместе с сообщником встретили пострадавшего на улице [Баггоутовской в Киеве] и совершили разбойное нападение, нанеся мужчине не менее четырех ударов в область головы. На следующий день тело мужчины нашли местные жители. Погибшим оказался сотрудник Администрации Президента Украины", - напомнили обстоятельства дела в прокуратуре.
Одного из нападавших вскоре удалось задержать и отправить в суд, который признал его виновным по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).
Свою вину обвиняемый признал частично.
Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
Найти доказательства того, что именно действия нападавших стали причиной смерти мужчины, следствие не смогло.