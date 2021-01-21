Гражданину Армении дали 8 лет за нападение на сотрудника Администрации Президента, умершего после этого

Свою вину обвиняемый признал частично.

Гражданину Армении дали 8 лет за нападение на сотрудника Администрации Президента, умершего после этого
Фото: kiev.informator.ua

Шевченковский районный суд Киева 21 января вынес приговор гражданину Армении за разбойное нападение на сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого в марте 2019 года, который умер после этого.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Обвиняемый вместе с сообщником встретили пострадавшего на улице [Баггоутовской в Киеве] и совершили разбойное нападение, нанеся мужчине не менее четырех ударов в область головы. На следующий день тело мужчины нашли местные жители. Погибшим оказался сотрудник Администрации Президента Украины", - напомнили обстоятельства дела в прокуратуре.

Одного из нападавших вскоре удалось задержать и отправить в суд, который признал его виновным по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).

Свою вину обвиняемый признал частично.

Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Найти доказательства того, что именно действия нападавших стали причиной смерти мужчины, следствие не смогло.

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